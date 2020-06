Für welche Eingriffe legten sich Gigi (25) und Bella Hadid (23) unters Messer? Die zwei Laufstegschönheiten können sich mittlerweile vor Angeboten aus der Modebranche kaum retten. Sie posieren regelmäßig für große Labels wie Moschino, Marc Jacobs oder Fendi. Ob das makellose Äußere der Schwestern dabei nur genetisch bedingt ist? Immerhin ist ihre Mama Yolanda auch Supermodel. Jetzt wollen Beauty-Docs die Schönheitsgeheimnisse von Gigi und Bella enthüllt haben!

Eine ehemalige Schulkameradin von Gigi, Bella und Anwar (21) veröffentlichte jetzt Jahrbuchfotos von 2013 auf TikTok, nachdem sie für eine Challenge die berühmtesten Absolventen ihrer Schule zeigen sollte. Die Schnappschüsse des Geschwisterduos riefen daraufhin zwei plastische Chirurgen auf den Plan. Gegenüber Daily Mail gaben die Ärzte an, welche kosmetischen Eingriffe ihrer Meinung nach für die bildschönen Gesichter der beiden verantwortlich sein könnten. "Gigi hat sich nicht allzu dramatisch verändert", meinte dabei eine Londoner Chirurgin. Ihre Lippen seien allerdings fülliger geworden. Und an den Wangen- und Kieferknochen will die Medizinerin minimale kosmetische Eingriffe erkannt haben.

Bei Bella wurden die Beauty-Docs hingegen deutlicher. Ihnen zufolge soll sich die 23-Jährige einem Augenbrauenlifting, einer Nasenoperation, einer Lippenauffüllung und Wangenentfettung unterzogen haben. Bella selbst bestreitet jedoch jegliche Schönheits-OPs. 2018 verriet sie gegenüber InStyle, dass sie Angst vor Operationen habe und es sich beispielsweise nicht vorstellen könne, ihre Lippen aufspritzen zu lassen.

Getty Images Gigi Hadid im Jahr 2020

Getty Images Bella Hadid im Februar 2020

Getty Images Gigi und Bella Hadid im August 2019



