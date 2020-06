Kommen diese Girls etwa bald wieder zusammen? Im vergangenen Jahr konnten Melanie (45) C., Emma Bunton (44), Geri Horner (47) und Melanie B. (45) ihre zahlreichen Fans noch einmal richtig begeistern: Ihr Bühnen-Comeback feierten die Spice Girls mit einigen Konzerten in Großbritannien und Irland. Einzig Victoria Beckham (46) fehlte bei den fulminanten Auftritten. Doch dürfen sich die Fans der Band schon bald wieder freuen? Im Promiflash-Interview sprach Melanie C. über die Pläne der Spice Girls!

"Ich persönlich würde so gerne noch mehr Konzerte geben. Wir traten in Großbritannien und in Irland auf, aber ich würde gerne Konzerte in Europa, Australien, Südamerika, Nordamerika und Südostasien spielen, an all diesen Orten", erklärte Mel gegenüber Promiflash. Doch wie sehen das ihre restlichen Spice-Girls-Kolleginnen? Mit Emma, Geri und Melanie B. sprach Mel bereits über weitere Projekte. "Es gibt viele Ideen, aber es ist noch nichts festgelegt", stellte die 46-Jährige klar. Trotzdem würden sich die Stars über Ideen und Möglichkeiten austauschen.

Ein Insider meinte jetzt nach einem Bericht von The Sun zu wissen, dass bereits weitere Konzerte geplant seien. "Sie wollen im Jahr 2021 auf Tournee gehen", behauptete die Quelle. Die Band würde ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem großen Knall feiern wollen.

Anzeige

Getty Images Die Spice Girls, 2007

Anzeige

Getty Images Melanie C. beim Late Night Shopping im Designer Outlet Soltau, 2018

Anzeige

Getty Images Melanie C. beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de