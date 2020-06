Die Fans von Heiko (21) und Roman Lochmann (21) haben allen Grund zur Freude! Vor knapp einem Jahr gaben die Brüder bekannt, dass sie nicht mehr unter ihrem alten Bandnamen Die Lochis auftreten werden. Obwohl sie damit viele ihrer – vor allem weiblichen – Fans überraschten, stehen sie nach wie vor hinter ihrer Entscheidung. Der Musik widmen sich die beiden dennoch – und planen ihre neue Musikkarriere.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verrieten die Zwillinge, dass sie an neuen Songs gearbeitet haben – und das mit großem Eifer: "Wir arbeiten täglich an neuer Musik, haben die letzten Monate zu einem Sound gefunden und sind auf dem besten Weg, neue Musik zu droppen!" Das klingt doch ziemlich vielversprechend für ihre Community. Die 21-Jährigen hätten sich auch stärker mit ihrer Zukunft auseinandergesetzt und viel Zeit in ihrem heimischen Studio verbracht.

Bevor man sich aber über neue Ohrwürmer von Heiko und Roman freuen kann, sind die ehemaligen YouTube-Stars auf der großen Leinwand zu sehen. Im Film "Takeover – Voll vertauscht" schlüpfen sie in die Rollen von zwei 18-Jährigen, die ihr komplettes Leben tauschen.

Instagram / heikolochmann Roman und Heiko Lochmann

Getty Images Roman Lochmann und Heiko Lochmann im November 2019

Getty Images Heiko und Roman Lochmann bei "Let's Dance" 2018



