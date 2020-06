Rob Kardashian (33) präsentiert seine Body-Transformation! Der kleine Bruder von Kim Kardashian (39) hat sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gemeinsame Auftritte mit seinen berühmten Schwestern sind eine absolute Seltenheit und auch bei Keeping up with the Kardashians ist der einzige Kardashian-Jenner-Sohn nicht mehr zu sehen. Auf Khloés (36) Geburtstagsfeier traute er sich jetzt aber doch noch mal vor die Kameras – und präsentierte dabei seine neue Figur!

Der 33-Jährige hat schon lange mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Die vergangenen Monate soll er allerdings genutzt haben, um abzuspecken – und das ganz offenbar mit Erfolg. Auf Instagram teilte seine Mutter Kris (64) jetzt einige Schnappschüsse von Khloés Party, auf denen Rob gut gelaunt mit seinen Schwestern posiert. Den Followern sticht dabei aber vor allem eines ins Auge: Robs neuer Look! Der Vater der kleinen Dream (3) ist nämlich deutlich erschlankt.

Auch Rob selbst teilte einige Partyfotos auf seinem Account. Zu einem Bild mit Tristan Thompson (29) schrieb er nur "Woo, ich bin zurück Baby" und spielte damit offenbar auf seine monatelange Kameraabstinenz an. Was sagt ihr zu Robs Abnehmerfolg? Stimmt ab!

Anzeige

Action Press / Rol-Az-Juliano/X17online.com Rob Kardashian in Calabasas

Anzeige

Instagram / krisjenner Rob und Khloe Kardashian mit Kendall und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Rob Kardashian und Tristan Thompson auf Khloe Kardashians Geburtstagsparty



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de