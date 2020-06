Cristiano Ronaldo (35) und Georgina Rodriguez (25) lassen sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Dass der weltberühmte Fußballer gerne einen luxuriösen Lebensstil pflegt, ist mittlerweile bekannt. Dafür blättert er auch mal über eine Million Euro für eine neue Villa hin oder düst mit seiner Familie per Helikopter durch die Gegend. Auch wie man ganz dekadent urlaubt, weiß der Torjäger nur zu gut: Er verbrachte jetzt eine kurze Auszeit mit seiner Partnerin auf einer großen Jacht.

Ronaldo und Georgina entspannten am vergangenen Sonntag mit Freunden auf einem beachtlichen Boot vor der Küste von Portofino in Italien. In weißen Badeshorts rekelte sich der Dribbler auf dem Hinterdeck, während die 25-Jährige in einem asymmetrischen, figurbetonten Kleid die Aussicht genoss. Das Paar hat sich wohl einen kinderfreien Tag gegönnt, denn von ihrem Nachwuchs ist auf den Bildern nichts zu sehen.

Doch auch mit seinen vier Kindern unternimmt der Vater gerne Ausflüge – und das auch mal total bodenständig! Ende Mai teilte er auf Instagram einen niedlichen Schnappschuss, der ihn zusammen mit seiner Familie bei einer Fahrradtour im Grünen zeigt.

Oliver Palombi / MEGA Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez, Juni 2020

Oliver Palombi / MEGA Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez, Juni 2020

Oliver Palombi / MEGA Cristiano Ronaldo, Juni 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie



