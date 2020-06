Nadine Klein (34) weiß, was sie will! Die einstige Bachelorette führt seit über einem Jahr eine glückliche Beziehung mit ihrem Liebsten Tim Nicolas, wobei sie ihn bevorzugt aus der Öffentlichkeit hält. Doch den nächsten Schritt, den sie gemeinsam mit ihrer besseren Hälfte geht, will sie keinem vorenthalten: Das Pärchen zieht in die erste gemeinsame Wohnung. Nadine verriet Promiflash nun, was sie von ihrem neuen Mitbewohner erwartet.

"Ein Mann muss selbstständig sein", stellte Nadine gegenüber Promiflash klar. Da sich der Haushalt auch nicht von allein erledige, erhoffe sie sich tatkräftige Unterstützung: "Da muss ich bei ihm aber keine Angst haben", lobte die Influencerin ihren Tim. Beide Partner seien kompromissbereit und gleichzeitig auch anpassungsfähig, was das Zusammenleben erleichtere. "Ich weiß, dass ich in ihm einen tollen Mann an der Seite habe", schwärmte die 34-Jährige. Anscheinend macht sich Nadine also keine Sorgen um den nächsten Schritt in ihrer Beziehung.

"Die letzten sechs Jahre habe ich allein gewohnt!", erzählte Nadine. Das Zusammenziehen sei daher schon eine Umstellung für die Blondine. Dennoch zeigte sie sich überzeugt: "Ich war noch nie so glücklich und angekommen im Leben, wie jetzt mit ihm!"

