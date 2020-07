Rebel Wilson (40) will es wissen! Seit Monaten ist die australische Schauspielerin im absoluten Fitness-Wahn und hat schon einiges an Gewicht verloren. Vor ein paar Wochen gab die Blondine ein Kilo-Update – und ihr Ehrgeiz scheint sich auszuzahlen: Sie hat bereits stolze 20 Kilogramm abgenommen. Jetzt wurde Rebel beim Besuch eines Fitnessstudios gesichtet: Sie trug enge Sportklamotten und präsentierte so ihren erschlankten Körper.

Die 40-Jährige scheint sich eisern an ihren Trainingsplan zu halten: Am Dienstag wurde sie beim Verlassen einer Muckibude in Sydney gesichtet. In schwarzen Leggings und einem gleichfarbigen Oberteil setzte Rebel ihre erschlankte Figur in Szene. Zusätzlich trug sie noch eine dunkle Cat-Eye-Sonnenbrille. Nach seiner Sporteinheit war der Pitch Perfect-Star offenbar in ziemlich guter Stimmung, als er zu seinem Auto lief.

Dass Rebel noch lange nicht am Ende ihrer Reise ist, erklärte sie ihren Fans vor Kurzem auf Instagram. Sie verriet in einer kleinen Fragerunde ihre Ziele für dieses Jahr und gab gleichzeitig ihr Wunschgewicht preis: "In meinem 'Jahr der Gesundheit' versuche ich, auf 75 Kilogramm runterzukommen, und beruflich gesehen soll einer meiner Filme vor Jahresende in die Produktion gehen."

Instagram / rebelwilson Die Schauspielerin Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2020

MEGA Rebel Wilson, Schauspielerin



