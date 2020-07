Hat sich Bill Kaulitz (30) tatsächlich im Gesicht tätowieren lassen? Dass der Frontsänger der Band Tokio Hotel ein großer Tattooliebhaber ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im Netz teilt der Musiker regelmäßig Aufnahmen, auf denen die zahlreichen Verzierungen seiner Haut deutlich zu sehen sind. Mit einer neuen Aufnahme sorgte der Künstler bei seinen Fans jetzt aber für große Aufruhr: Bill zeigt sich mit einem Gesichtstattoo!

Auf seinem aktuellen Instagram-Schnappschuss blickt Bill mit einer Tattoo-Nadel in der Hand in die Kamera. Dabei fällt ein Detail ganz besonders ins Auge: Auf der Wange des gebürtigen Leipzigers prangen die beiden Buchstaben "LA", die höchstwahrscheinlich für Bills Wahlheimat Los Angeles stehen. Auf den ersten Blick wirkt das Kunstwerk täuschend echt – doch der 30-Jährige gibt Entwarnung: "Im Gesicht bis jetzt noch abwaschbar!"

Auch wenn das Tattoo offenbar in wenigen Tagen wieder verschwinden wird, sind sich Bills Fans über den neuen Look noch uneinig. Dragqueen Candy Crash (27) ist beispielsweise von dem Anblick völlig hin und weg, wie sie mit den Worten "Oh mein Gott, mach es. Das sieht heiß aus!" in den Kommentaren verlauten ließ. Ein Großteil von Bills Community reagiert hingegen entsetzt: "Bitte kein echtes Tattoo im Gesicht", schrieb ein Nutzer und bekam dafür viel Zuspruch.

