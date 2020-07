Ist das etwa ein Verlobungsring an Khloé Kardashians (36) Finger? Eigentlich ist der Keeping up with the Kardashians-Star schon seit über einem Jahr von dem Basketballer Tristan Thompson (29) getrennt. In letzter Zeit häufen sich jedoch die Gerüchte, dass die Eltern der kleinen True Thompson (2) wieder miteinander anbandeln würden. Jetzt hat sich Khloé im Netz auch noch mit einem auffälligen Ring gezeigt: Hat Tristan vielleicht sogar um ihre Hand angehalten?

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit eine Reihe von Schnappschüssen ihres 36. Geburtstags, den sie am vergangen Wochenende ausgiebig gefeiert hatte – doch dabei fiel einigen Fans vor allem ein ganz besonderes Detail ins Auge: Auf einem Bild scheint Khloé einen Verlobungsring zu tragen! Der diamantenbesetzte Klunker sitzt nämlich auf ihrem linken Ringfinger. "Tun wir jetzt so, als würden wir den Ring an ihrem Finger nicht sehen?", kommentierte ein Follower. Ein anderer ist sich bereits sicher, dass ihr Ex Tristan vor ihr auf die Knie gegangen ist: "Sie sind wieder zusammen." Khloé selbst hat sich zu diesen Vermutungen bislang noch nicht geäußert.

Erst vor wenigen Tagen setzte Tristan wohl bereits ein Zeichen, als er unter ein Bild von Khloé "Meine Königin" kommentierte. Zudem versah er die Aussage mit mehreren Herzaugen-Emojis.

Instagram / khloekardashian Robert und Khloé Kardashian mit Kendall Jenner im Juni 2020

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

ActionPress Khloé Kardashian im November 2019 in Santa Monica



