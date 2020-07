Haben Sarah (29) und Dominic Harrison (29) schon einen Babynamen? Momentan erwarten die beiden Influencer nach Mia Rose (2) ihre zweite gemeinsame Tochter. Bis zur Geburt der Kleinen dürfte es auch nicht mehr all zu lange dauern: Denn Sarah ist bereits in der 35. Schwangerschaftswoche. Gemeinsam mit ihrem Ehemann trifft sie nun die letzten Vorbereitungen: Wie sie jetzt verriet, haben sich die beiden sogar schon auf einen Namen geeinigt!

In einer Instagram-Fragerunde hakte ein neugieriger Fan bei Sarah nach und wollte in Erfahrung bringen, ob sie und Dominic bereits wissen, wie sie ihre zweite Tochter nennen wollen. Daraufhin antwortete die 29-Jährige: "Ja, der Name steht." Weitere Einzelheiten wollte sie dazu zunächst aber offenbar nicht preisgeben und ging nicht näher auf die Frage ein.

Auch wenn Sarah und Dominic den Namen wohl erst einmal für sich behalten wollen, haben sie schon einige Favoriten geäußert. "Der Name war bei Mia schon ganz oben bei mir und wenn wir noch mal ein Mädchen bekommen, dann finde ich Aria so schön – Aria Harrison", erzählte die Münchnerin in einem YouTube-Video vor mehreren Monaten. Darüber hinaus stünden Amy, Lana, Kayla, Melodie und Claire in der engeren Auswahl.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 34. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im April 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Webstar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de