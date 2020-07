Um den perfekten Look zu erzielen, legt Senna (40) auch gerne ein paar Euro mehr auf den Tisch! Die Sängerin scheint großen Wert auf gutes Aussehen zu legen und posiert immer wieder in Designer-Outfits im Netz, inklusive frisch gestylter Mähne. Für besagte Frisuren lässt das ehemalige Monrose-Mitglied auch gern einiges springen: Kürzlich gab Senna über 800 Euro für ihr Haarstyling aus!

Bei der Stand-up-Comedian war am Donnerstag ein Fotoshooting im Terminkalender zu finden. Wie rtl.de berichtet, hatte sie sich deshalb kurz vorher noch einmal die Haare machen lassen. Senna ließ sich sowohl den Ansatz nachfärben als auch insgesamt vier Pakete Extensions einsetzen. In ihren neuen Look investierte sie mit geschlagenen drei Stunden nicht nur viel Zeit, sondern auch ziemlich viel Geld: Insgesamt habe sie 815 Euro bezahlt!

Die hohen Ausgaben haben sich allerdings gelohnt, wie Senna jetzt mit einem Instagram-Foto beweist: Auf dem posiert sie während des Fotoshootings mit einer aufwendigen, geflochtenen Hochsteckfrisur – und begeistert mit dem Look ihre Fans: "Die Frisur ist der Hammer! Du siehst Bombe aus!", kommentierte ein User.

Instagram / missgammour Senna im Juli 2020

Instagram / missgammour Komikerin Senna im Juni 2020

Getty Images Senna bei der "Dogs of Berlin"-Premiere im Dezember 2018



