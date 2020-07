Diese Fotos dürften die Herzen der Fast & Furious-Fans zum Schmelzen bringen! Jahrenlang spielten Vin Diesel (52) und Paul Walker (✝40) in den berühmten Actionfilmen Seite an Seite und verstanden sich nicht nur vor den Kameras blendend – auch privat wurden sie sehr gute Freunde. Nach Pauls tragischem Tod im Jahr 2013 hielt Vin den Kontakt zu dessen Familie aber offenbar stets aufrecht: Das beweist Pauls Tochter Meadow Walker (21) jetzt mit einem besonders süßen Schnappschuss!

Die Brünette veröffentlichte am Montag ein Foto, auf dem sie zusammen mit Vins Kindern Hania, Vincent und Pauline freudestrahlend in die Kamera grinst. Die vier scheinen ein sehr enges Verhältnis zu haben – immerhin schreibt Meadow zu dem Foto: "Für immer Familie!" Über das niedliche Bild der vier Promi-Kids freuten sich natürlich auch die Fans und waren zum Teil sichtlich gerührt: "Ich fange gleich an zu weinen!"

Pauline erhielt ihren Namen in Gedenken an den verstorbenen Schauspieler. 2015 hatte Vin in der Today Show erklärt, dass er während ihrer Geburt das Gefühl gehabt habe, Paul sei ebenfalls im Raum anwesend gewesen. "Als ich die Nabelschnur durchgeschnitten habe, habe ich die ganze Zeit an ihn gedacht. Ich wusste einfach, er war da. Es fühlte sich an wie eine Möglichkeit, seine Erinnerungen in meiner Familie und in meiner Welt zu halten."

Anzeige

Getty Images Paul Walker und Vin Diesel 2009 in Bochum

Anzeige

Getty Images Paul Walker im März 2009 in Universal City

Anzeige

Getty Images Vin Diesel im März 2020 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de