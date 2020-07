Ist das wirklich Klaudia Giez (23)? Mit ihrer Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel wurde die Beauty zu einer regelrechten Bekanntheit. Dabei überzeugte das Model nicht nur durch sein Können auf dem Laufsteg, sondern auch durch seine herzliche und aufgeschlossene Art gegenüber den Mitstreiterinnen. Doch diese Eigenschaften entwickelten sich bei ihr offenbar erst in den letzten Jahren – denn: Als Teenager war Klaudia total zurückhaltend!

In ihrer Instagram-Story überraschte Klaudia ihre Follower mit einem seltenen Schnappschuss aus ihrer Jugend: Als Teenie posiert die dunkelhaarige Schönheit mit einem zaghaften Lächeln und mit beiden Daumen nach oben zeigend vor der Kamera. "So schüchtern", kann Klaudia mit Blick auf ihr damals 13-jähriges Ich nur schmunzeln. Doch der inzwischen zehn Jahre älteren TV-Bekanntheit fallen noch weitere Veränderungen auf: "Seitdem habe ich auch abgenommen!"

Auch ihre Augenbrauen hätten Klaudia in ihrer Teenie-Zeit fast zum Verzweifeln gebracht. "Ich hab' die so krankhaft gezupft, um nicht runtergemacht zu werden, und hab' dabei gar nicht an mich gedacht, sondern nur an die anderen", gestand die Moderatorin. Inzwischen steht Klaudia zu ihrem Aussehen und lässt ihre Brauen auch gerne mal etwas buschiger wachsen.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, bekannt durch GNTM

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, TV-Bekanntheit



