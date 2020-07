Kim Kardashian (39) und Kanye West (43) sind stolze Vierfach-Eltern. Vor allem ihre älteste Tochter North (7) hat sich in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Rampensau entwickelt. Bereits des Öfteren filmte Mama Kim ihre Kleine bei besonders coolen Performances – und mit einer davon hat es der Wirbelwind nun auch in ein Musikvideo geschafft: North ist im aktuellen Clip ihres Papas Kanye zu sehen!

Dieses Starpotenzial wurde ihr offensichtlich in die Wiege gelegt. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Rapper sein neues Video zum Song "Wash Us in the Blood" auf YouTube. Der Clip besticht vor allem durch viele künstlerische und politische Aspekte. Doch ein Detail dürfte Fans besonders ins Auge stechen: Klein-Noris Auftritt! Am Ende des Clips wird ein kurzer Ausschnitt von der Siebenjährigen eingeblendet, in dem sie leidenschaftlich bei einem von Kanyes Sonntagsgottesdiensten tanzt und singt.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass der Kardashian-Spross sein Künstler-Gen offenbart. Bereits im März war North der Star auf der Paris Fashion Week, als sie während der Modenschau des Labels ihres Papas anfing, zu einem Trap-Beat zu rappen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Musikvideo: "Kanye West feat. Travis Scott" mit "Wash Us In The Blood" North West im neuen Videoclip von Kanye West

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Töchtern North und Chicago



