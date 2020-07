Was für ein stylishes Mutter-Tochter-Duo! Serena Williams (38) gehört zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt. Auf dem Court überzeugt die Sportlerin aber nicht nur mit ihrer Leistung – auch mit ihren kreativen und mutigen Looks sorgt sie gerne mal für Aufsehen. Jetzt nahm Serena ihre Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. (2) mit zum Training. Dort präsentierten sich die beiden in einem farbenfrohen Partnerlook.

Auf Instagram ließ die 38-Jährige ihre Follower an ihrer jüngsten Tennis-Session teilhaben, indem sie mehrere Bilder und ein Video davon postete. Die Fans waren vom niedlichen Einblick in das Mutter-Tochter-Training begeistert: Serena und die Zweijährige trugen ein identisches Outfit – einen hautengen, kurzen Einteiler in Lila. Und auch in Sachen Haltung beim Tennisspielen sind Mutter und Tochter kaum noch voneinander zu unterscheiden. Alexis hat die Squat-Pose ihrer Mama bereits perfektioniert.

Dies war jedoch nicht der erste Partnerlook von Serena und ihrer Tochter. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin hüllt sich und ihr Kind gerne in gleiche Outfits – beispielsweise bei einer Kostümparty, die kürzlich stattfand: Sowohl Serena als auch Alexis trugen dabei Kleider der Disney-Prinzessin Anna aus Frozen.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis, Juli 2020

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis auf dem Tennisplatz

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Olympia Ohanian Jr. im April 2020

