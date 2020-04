Serena Williams (38) weiß, wie sie ihre Tochter bespaßen kann! Aufgrund der aktuellen Lage befinden sich die Menschen in der häuslichen Isolation. Gerade für Eltern ist das eine ziemliche Herausforderung – denn vielen gehen langsam die Ideen aus, wie sie ihre Kinder unterhalten können. Die Tennisspielerin hat für das Problem aber eine besonders kreative Lösung gefunden: Sie und Alexis Olympia Ohanian Jr. (2) machen einfach eine Kostüm-Party!

Auf Instagram veröffentlichte Serena jetzt ein niedliches Bild, auf dem sie und ihre Tochter in den gleichen Outfits zu sehen sind. Offenbar ist die Zweijährige ein großer Fan der Disney-Prinzessin Anna aus Frozen: Sie und ihre berühmte Mama schlüpften nämlich in exakt denselben Look, in dem auch die Rothaarige in dem Kultfilm zu sehen ist! Zu dem süßen Schnappschuss schrieb Serena: "Prinzessinnenkleidung für ein Gespräch mit Alexis Olympia!"

Die Profisportlerin genießt die viele Zeit mit ihrem kleinen Spross offenbar in vollen Zügen! Denn sie verkleidete sich nicht nur mit ihr – die beiden performen sogar zusammen: In einem Instagram-Clip tanzen die beiden zusammen durchs Wohnzimmer. Dabei trägt Alexis erneut ein Prinzessinnenkleid – dieses Mal aber in Pink!

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia, Februar 2020

Instagram / serenawilliams Serena Williams im November 2019

Instagram / B_VZUljnD9u Alexis Olympia und Serena Williams



