Sie ist ein außergewöhnlicher Royal! Prinzessin Anne (69), die Tochter von Queen Elizabeth II. (94), tanzte ihr Leben lang aus der Reihe – denn: Sie folgte nie dem royalen Drehbuch. Doch wer ist Anne wirklich? Eigentlich halten sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie bezüglich ihres Privatlebens bedeckt. Die Fans dürfen sich aber schon bald über einen tiefen Einblick freuen: Jetzt wurde eine Dokumentation über das Leben von Anne angekündigt!

Der Dokumentarfilm "Princess Royal: Anne at 70" soll an ihrem Geburtstag am 15. August laufen, heißt es in einer Pressemitteilung des britischen Fernsehsenders ITV. Die 90-minütige Produktion, die als "wegweisend" bezeichnet wird, widmet sich dem besonderen Lebensweg der einzigen Tochter der Queen: "Sie war die erste Monarchen-Tochter, die zur Schule ging, die erste königliche Olympionikin – und der erste royale Nachwuchs, der darauf bestand, dass die eigenen Kinder mit 'Herr' und 'Frau' angesprochen werden." Denn Anne verzichtete bei ihrem Nachwuchs Zara Tindall (39) und Peter Phillips (42) auf die Adelstitel. Zudem wurde angekündigt, dass sich die 69-Jährige in der Doku selbst zu einem schockierenden Vorfall äußert: Im Jahr 1974 wurde versucht, sie zu entführen.

Die Doku soll exklusive Interviews mit ihren beiden Kindern, ihrem Ehemann Sir Tim Laurence, etlichen Wegbegleitern und mit Anne selbst beinhalten. Die Fans dürften sich zudem besonders über dieses Extra freuen: Der Film soll bis dato ungesehenes Videomaterial der britischen Königsfamilie zeigen.

