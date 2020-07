Was läuft da zwischen Caroline Einhoff und Richard Heinze? Erst vor Kurzem gab der Köln 50667-Darsteller die Trennung von der ehemaligen Love Island-Kandidatin Melissa (24) bekannt. Ihr Liebesglück hielt nur wenige Monate: Die beiden seien zu unterschiedlich und die Grundstruktur der Beziehung sei nicht besonders gefestigt gewesen. Mittlerweile brodelt allerdings die Gerüchteküche, dass Caro und Richard zueinander gefunden hätten. Jetzt könnte es sogar einen neuen Hinweis auf eine vermeintliche Liebelei zwischen den beiden geben.

Die Influencerin zeigte sich in ihrer Instagram-Story beim Schmusen mit einem Mann. Die Social-Media-Bekanntheit filmte aber so, dass man kein Gesicht sah. So bietet der kleine Clip genügend Raum für Spekulationen. Aufmerksame Follower wollen aber erkannt haben, dass das Tattoo auf dem Arm des Unbekannten sehr dem Körperschmuck von Richard ähnelt. Der 23-Jährige trägt am linken Unterarm mehrere schwarze Kreise. Eine Bestätigung der beiden gibt es aber derzeit noch nicht.

Dabei war das nicht der erste Hinweis auf ein mögliches Techtelmechtel zwischen Caro und Richard. Beim Blick auf die Kommentare, die die Fitness-Fanatikerin unter den Beiträgen des Reality-TV-Stars im Netz hinterlässt, könnte man stutzig werden. So schrieb sie beispielsweise "Ich freue mich auf dich" oder postete unter seine Bilder Smileys mit herzförmigen Augen, Emojis von Sternen und anderen Himmelskörpern.

