"Liebe macht blind"-Star Mark Cuevas hat endlich geheiratet!

Mark Cuevas ist ein verheirateter Mann! In der ersten Staffel des Netflix-Hits Liebe macht blind lief es für den US-Amerikaner nicht allzu glatt. Er verliebte sich zwar in Jessica Batten, diese hatte allerdings noch Zweifel an der Beziehung. Nach der Pleite in der Datingshow fand er aber sein Glück in Aubrey Rainey. Im November 2020 verkündete er die Verlobung, im Februar 2022 bekamen sie sogar schon ihr zweites gemeinsames Baby. Nun haben Mark und Aubrey auch endlich geheiratet!

WIe Us Weekly berichtet, hat das Paar es endlich gewagt. Im Beisein von rund 150 Freunden und Familie gaben sie sich am Sonntag in Ohio das Jawort. Eine große Rolle spielte bei der Trauung auch sein "Liebe macht blind"-Kollege Matthew Barnett. Er war Marks Trauzeuge. Seit dem TV-Experiment verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. "Ich freue mich, dass er ein Teil des großen Tages sein wird", hatte der TV--Star schon im Vorfeld betont.

Auch Mark und Aubreys Kinder wurden in die Zeremonie mit eingebunden. Sie fungierten bei der Hochzeit als Ringträger. Mit einem ferngesteuerten Auto wurden sie zum Altar gefahren. Und auch ihre Looks passten zum Brautpaar. "Sie haben passende Anzüge zu dem ihres Vaters", schwärmte Aubrey.

Mark Cuevas und seine Verlobte Aubrey Rainey

Matthew Barnett bei "Liebe macht blind"

Mark Cuevas und seine Verlobte Aubrey Rainey mit ihrem Hund

