Dieser Mann hat aber einen ganz schönen Satz gemacht! Vor über zwei Jahren erfüllte sich der große Herzenswunsch von Annemarie (42) und Wayne Carpendale (43): Sie wurden Eltern eines kleinen Jungen. Ihr Sohnemann Mads ist seitdem ihr ganzer Stolz. Regelmäßig teilen die beiden TV-Stars niedliche Update-Bilder von dem Knirps mit ihrer Community. Aktuell sind die Fans vor allem davon beeindruckt, wie schnell sich Mads bereits entwickelt hat!

Die neusten Bilder des Zweijährigen mit seinen Eltern sind im Spanien-Urlaub entstanden. Und beim Anblick des Dreikäsehochs, wie er beispielsweise an Annemaries Hand an der Promenade entlang spaziert oder mit Papa Wayne im Garten herumtollt, merken einige Follower begeistert an: "Wie groß der Kleine doch schon ist" oder "Er ist ja ein richtiger Mini-Mann geworden". Und tatsächlich, der Carpendale-Sprössling ist total sicher zu Fuß unterwegs, geht seiner Mama schon fast bis zum Bauchnabel und kann bereits seine ersten Worte sprechen!

Doch mit seinem eigenen Namen scheint der Mini-Carpendale in Sachen Aussprache noch kleine Schwierigkeiten zu haben. Denn wie sein Papa erst vor Kurzem verraten hat, spricht er seinen eigenen Namen Mads manchmal noch mit "Dads" aus.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und Sohn Mads

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und Sohn Mads

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Sohn Mads Carpendale



