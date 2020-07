Hier dürfte es nicht mehr allzu lange dauern! Seit zwei Jahren gehen Katherine Schwarzenegger (30) und Chris Pratt (41) zusammen durchs Leben. Ihre Liebe krönt das Paar bald mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz halten sich die beiden mit weiteren Schwangerschaftsdetails zurück – doch nun sind neue Aufnahmen aufgetaucht, die die Tochter von Arnold Schwarzenegger (72) ziemlich rund zeigen: Katherine müsste offenbar kurz vor der Geburt stehen!

Am Dienstagmittag erwischten Paparazzi die werdende Mama bei ihrem täglichen Spaziergang durch Los Angeles. Offensichtlich versucht die Ehefrau des "Guardians of the Galaxy"-Stars, sich noch zum Ende ihrer anderen Umstände fit zu halten. Auf den Bildern trägt die 30-Jährige nämlich eine enge Sportleggings und ein graues, kurzes T-Shirt, das ihre runde Körpermitte besonders gut in Szene setzt. Ihr Bauch ist dabei aber schon so groß, dass ihr Nachwuchs bald kommen könnte.

Erst kürzlich hatte Katherine das erste Mal etwas aus dem Schwangerschaftsnähkästchen geplaudert. In einem Livestream auf Instagram hatte die Bald-Mama erzählt, dass ihr Ehemann sie in allem unterstütze. "Es ist wunderbar, ihn hier zu Hause zu haben", so die Autorin. Außerdem habe er aktuell sehr viel Verständnis dafür, dass die Schwangere besonders auf die Hygiene achtet.

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Tochter von Arnold Schwarzenegger

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Katherine Schwarzenegger in Los Angeles, Juli 2020

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt 2019 in Hollywood

