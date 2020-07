Geballte Frauenpower bei Herzogin Meghans (38) neuem Projekt! Schon lange bevor der US-Star Prinz Harry (35) geheiratet hat, war sie nicht nur hauptberuflich als Schauspielerin tätig, sondern machte sich auch für die Gleichberechtigung der Geschlechter stark. 2015 hielt die Ex-Suits-Darstellerin sogar eine Rede bei einer Sitzung der UN-Frauenrechtskommission. Dieses Jahr wird sie erneut eine Ansprache auf einer Konferenz halten, die Chancengleichheit für Männer und Frauen thematisiert. Dabei erhält sie prominente Unterstützung von der ehemaligen First Lady Michelle Obama (56)!

Beim Girl Up Global Leadership Summit, einer dreitägigen virtuellen Tagung, deren Ziel die weltweite Gleichstellung der Geschlechter ist, wird Meghan eine der Gastrednerinnen sein, das berichtet Hello! Michelle hingegen wird den Teilnehmern des Events eine "besondere Botschaft" überbringen. Was der Inhalt dieser speziellen Nachricht der "Becoming"-Bestsellerautorin sein wird, verrät das Magazin jedoch nicht.

Michelle und Meghan sind allerdings nicht die einzigen Promidamen, die an der Konferenz teilnehmen werden. Auch Hollywood-Superstar Priyanka Chopra Jonas (37) ist dabei! Der "Quantico"-Star wird die Frage-und-Antwort-Runde des Events moderieren.

