Aaron Carter (32) hat sich erneut optisch verändert – allerdings nicht, um Frauen zu bezirzen! Der Rapper sorgte mit seinen Umstylings in den vergangenen Monaten öfter mal für Schlagzeilen – zuletzt mit seiner außergewöhnlichen Tattoo-Entscheidung: Er hat sich ein Medusa-Motiv ins Gesicht stechen lassen. Mit seiner Optik will der 32-Jährige auffallen und hat dadurch auch das Interesse zahlreicher Damen geweckt, wie er im Netz betonte. Nun hat Aaron wieder eine neue Frisur. Doch der Sänger macht klar: Mit diesem neuen Look möchte er nur seine Herzdame umgarnen!

Auf Instagram stellte Aaron ein Bild mit seinem frischen Hairstyle – dünnen Flecht-Zöpfchen – online, auf dem er lasziv in die Kamera blickt. Diese Typveränderung soll ihm allerdings keinesfalls neue Liebeleien bescheren – denn er machte seiner Partnerin, Melanie Martin, die auf dem Foto neben ihm posiert, nämlich im selben Atemzug eine Liebeserklärung: "Schreibt mir ja keine anzüglichen Nachrichten, ich bin nämlich glücklich vergeben." Seit Anfang des Jahres führt der Tattoo-Fan eine On-Off-Beziehung mit dem Model. Nach einigen Trennungen sind die beiden nun aber wieder zusammen – und seit Mitte Juni sogar verlobt!

Aaron und Melanie verbindet aber auch ein trauriges Schicksal: Vor Kurzem verkündete die Blondine, ein Kind von dem Musiker zu erwarten. Doch nur wenig später folgte der Schock für die beiden – Mel erlitt eine Fehlgeburt.

Getty Images Musiker Aaron Carter

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Partnerin Melanie Martin

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter



