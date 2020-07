Naya Rivera (33) wird noch immer vermisst! Die Glee-Darstellerin und ihr Sohn waren zusammen auf einem Boot auf einem kalifornischen See unterwegs. Dort wurde der Vierjährige am Mittwoch jedoch allein von der Polizei vorgefunden. Laut des Jungen sei seine Mutter ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet, die mit dem Einbruch der Dunkelheit aber unterbrochen werden musste. Mittlerweile ist in Kalifornien der nächste Morgen angebrochen und die Suche nach der Schauspielerin soll wieder aufgenommen werden.

Das gab der zuständige Sheriff des Bezirks Ventura jetzt auf Twitter bekannt. "Die Suche nach Naya Rivera wird heute Morgen am Lake Piru fortgesetzt. Der See wird für die Öffentlichkeit gesperrt, während die Suchaktionen fortgesetzt werden", heißt es in dem Statement. Um Naya schnellstmöglich zu finden, würden Taucherteams aus der ganzen Region eingesetzt werden. Dabei machten die Beteiligten laut TMZ aber klar, dass sie vom Tod der Schauspielerin ausgehen.

Die Angst um die 33-Jährige ist groß. Ihre Fans forderten deshalb in einer Petition, dass die Suche nach ihr gar nicht erst unterbrochen wird. "Bringt Naya Rivera sicher nach Hause und bringt vor allem die Polizei dazu, ihre Arbeit nach dem für die Situation erforderlichen Standard zu machen!", steht im Beschreibungstext der Petition auf der Website change.org.

Getty Images Naya Rivera, 2019

Getty Images Naya Rivera im Jahr 2015

Getty Images Naya Rivera, ehemalige "Glee"-Darstellerin



