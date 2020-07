Jana Ina Zarrella (43) taucht in ein neues Fernsehformat ein! Eigentlich kennt man die Beauty seit 2017 als Moderatorin der Dating-Reality-Show Love Island. Auch in der Castingshow Curvy Supermodel überzeugte die gebürtige Brasilianerin mit ihrem Moderationstalent. Nun steht Jana ein neues TV-Abenteuer bevor. Denn für die 43-Jährige wird es jetzt musikalisch! Bald führt sie durch die Reality-Musikshow "Battle of the Bands – Boys vs. Girls"!

In der neuen Musiksendung, die ab dem 30. Juli auf RTLII ausgestrahlt wird, treten Sängerinnen und Sänger von Girl- und Boybands gegeneinander an. Aber kann Jana Ina denn genug Expertise für ein TV-Format vorweisen, in dem es um musikalische Darbietungen geht? "Ich singe auch, aber nur privat. Ein professioneller Sänger reicht im Haus. Giovanni singt ja 24 Stunden am Tag", erzählte die Schauspielerin gegenüber BILD. Ganz besonders gefalle ihr Samba, Bossa Nova und Poprock. Von Bon Jovi sei sie ein großer Fan.

Der neue Job seiner Frau dürfte bei Giovanni (42) Erinnerungen wecken. Schließlich begann seine musikalische Karriere 2001 in der zweiten Staffel der Castingshow Popstars. Was hat die Modeexpertin von ihrem Ehemann hinsichtlich ihrer neuen Tätigkeit also schon gelernt? "Talent allein reicht nicht. Es sieht einfach aus, ist aber viel harte Arbeit. Man muss an seiner Stimme, an seiner Performance arbeiten. Nur wer das i-Tüpfelchen mehr bringt, kann Erfolg haben", weiß die Mutter.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Jahr 2020

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Jahr 2020

Instagram / giovannizarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella im Jahr 2020



