Bei seinem großen Liebesglück ließ Markus Mörl (60) nicht locker. Der "Ich will Spaß"-Interpret und seine Partnerin Yvonne König (49) werden sich am 11. Juli in der TV-Show "Deine Hochzeit – Live!" das Jawort geben. Bis die beiden sich tatsächlich für den Gang vor den Traualtar entschieden, hat es allerdings ein bisschen gedauert: Im Promiflash-Interview verriet Markus, dass er seiner Yvonne sieben Heiratsanträge in fünf Jahren gemacht hat!

Nanu? Hat Yvonne den Neue-Deutsche-Welle-Star etwa immer wieder abblitzen lassen? Nein! Die vielen Anträge hatten einen ganz anderen Grund: "Es gab immer ein liebes 'Ja'. Leider kamen wir aus zeitlichen und manchmal aus gesundheitlichen Gründen dann doch nicht zum Heiraten. Da haben wir den Antrag dann einfach erneuert", erklärte der 60-Jährige. Dabei durfte sich die Braut in spe übrigens jedes Mal über einen neuen Ring freuen. "Manchmal allerdings nur aus Stanniolpapier oder Carbon oder der Halsring von der Cola Dose", witzelte Markus.

Jetzt sollen aber endlich auch mal die Hochzeitsglocken läuten – und mit den vielen Anträgen ist dann auch endgültig Schluss. "Den allerschönsten Antrag gab es dann in der Silvesternacht 2019 um 00:01 Uhr am Brandenburger Tor. Da wir das nicht mehr toppen können, wird jetzt geheiratet – egal ob mit oder ohne Mundschutz", freute sich der Musiker.

"Deine Hochzeit – LIVE!“: Ausstrahlung am Samstag, 11. Juli 2020, um 20:15 Uhr, live bei RTLZWEI.

Deine Hochzeit – Live!, RTL2 Markus Mörl und Yvonne König

Instagram / yvonne_koenig Yvonne König, deutsche Sängerin

Deine Hochzeit – Live!, RTL2 Markus Mörl und Yvonne König

