Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tom Hanks (64)! Der Schauspieler ist 64 Jahre alt geworden und kann auf eine phänomenale Hollywood-Karriere zurückblicken. Mit Filmen wie "Forrest Gump" und" Cast Away" gehört er zu den beliebtesten Stars der Traumfabrik. An seinem Geburtstag nutzten seine Liebsten die Gelegenheit, Tom zu sagen, dass er nicht nur ein toller Darsteller sei, sondern auch ein wunderbarer Mensch: So süß gratulierten ihm Familie und Freunde!

"Wir lieben dich so sehr. Du bist unser Anker. Jeder Tag mit dir ist ein Segen", lauteten die rührenden Worte seiner Frau Rita Wilson (63) auf Instagram. Dazu zitierte sie noch eine Songzeile aus dem Lied "When I'm Sixty Four" – zu Deutsch: "Wenn ich 64 bin" von den Beatles. Auf den Liedtext "Wirst du mich noch brauchen, wenn ich 64 bin?" antwortete die 63-Jährige überzeugt "JA!". Die Gratulation von Sohn Colin (42) fiel etwas schlichter aus. "Eine weitere Reise um die Sonne, ein weiterer Geburtstagsgruß an dich", schrieb er auf Instagram.

Auch seine Schauspielkollegin und langjährige Freundin Charlize Theron (44) ließ es sich nicht nehmen, den "Apollo 13"-Darsteller gebührend zu feiern. Dafür veröffentlichte sie einen alten Polaroid-Schnappschuss der beiden auf Instagram. Während Tom herzlich in die Kamera grinste, legte die Blondine liebevoll den Arm um ihn. "Du wirst immer mein Held sein", schwärmte die gebürtige Südafrikanerin.

