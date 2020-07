Naya Riveras (33) Verschwinden sorgt seit Mitte der Woche für große Schlagzeilen! Die Schauspielerin wird seit einem Badeausflug mit ihrem Sohn am Mittwoch vermisst. Die Polizei geht inzwischen von einem furchtbaren Unfall aus, bei dem die Musikerin vermutlich ertrunken ist. Angesichts all der schrecklichen Neuigkeiten wird derzeit das Leben der 33-Jährigen genauer beleuchtet, unter anderem ihre Zeit bei Glee: In der Serie sang Naya bereits 2013 von einem frühen Tod.

Von 2009 bis 2015 hatte die Kalifornierin in der Musicalserie die Rolle der Santana Lopez übernommen. Nach dem tragischen Tod ihres Kollegen Cory Monteith (✝31), der 2013 an einer Überdosis gestorben war, widmete der Cast dem Schauspieler eine ganze Folge – "The Quarterback" – inklusive emotionaler Darbietungen. Naya sang damals den Song "If I Die Young" von The Band Perry – ein echter Gänsehautmoment! In dem Lied geht es um eine Person, die bereits in jungen Jahren stirbt – und über das Leiden ihrer Angehörigen philosophiert: "Wenn ich jung sterbe, begrabt mich in Satin. Beerdigt mich auf einem Bett aus Rosen. Versenkt mich im Morgengrauen im Fluss. Schickt mich weg zu den Worten eines Liebeslieds", heißt es in dem Lied, und auch "Ich hatte gerade genug Zeit."

Im Gegensatz zu ihren Seriencharakteren waren Naya und Cory während ihrer Zeit bei "Glee" enge Freunde gewesen. Aus diesem Grund übernahm die Mutter eines Sohnes während der Tributepisode auch eine große Rolle, wie sie später in ihrem Buch Sorry Not Sorry berichtete. Jedoch hätten die Produzenten dies auch entschieden, weil Protagonistin Lea Michele (33) alias Rachel Berry, die auch Corys Partnerin gewesen war, zu erschüttert war.

Scooter / AFF-USA.COM / MEGA Naya Rivera, Schauspielerin

Getty Images Naya Rivera und Cory Monteith bei einer Gala 2012

Getty Images Der Cast von "Glee" bei den Golden Globes 2011



