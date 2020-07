Not macht eben erfinderisch! Für Sarah (29) und Dominic Harrison (29) wird es langsam ernst – in nur wenigen Wochen werden die YouTuber zum zweiten Mal Eltern. Am kommenden Sonntag rutscht die werdende Mama in den zehnten und letzten Schwangerschaftsmonat und das sieht man ihr auch an. Der Babybauch wächst und wächst – und so langsam passen Sarahs Klamotten nicht mehr. Aber die Schwangere weiß sich zu helfen und mopst ihrem Mann kurzerhand die Klamotten!

"Es ist so weit, Leute, ich bediene mich am Kleiderschrank meines Ehemanns", gesteht die 29-Jährige ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Domi bekommt das natürlich mit und ergänzt schmunzelnd aus dem Hintergrund: "Von wegen, es ist so weit, das machst du schon ganz schön lange." Sarahs Wahl fällt auf ein schwarzes, weit geschnittenes T-Shirt, das sie lässig mit einer angesagten Radlerhose kombiniert.

Dass die Münchnerin langsam nicht mehr in ihre geliebten Outfits passt, ist allerdings eigentlich kein Wunder. Denn sie selbst ist immer wieder total geflasht, wie groß ihre Babykugel mittlerweile ist. "Ich platze! Ich habe jetzt einen Bauchumfang von 103 Zentimeter. Bin gespannt, wo ich am Ende landen werde", erklärte sie vor wenigen Tagen in einem Post.

Sarah und Dominic Harrison

Dominic und Sarah Harrison, Juni 2020

Sarah Harrison im Juli 2020



