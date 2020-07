Jetzt wird es wieder so richtig heiß! Die deutsche TV-Bekanntheit Sophia Thomalla (30) heizt ihren Fans auf ihrem Social-Media-Kanal regelmäßig ordentlich ein, denn: Egal ob sexy Po-Pic, Dessous-Schnappschuss oder freizügiges Spiegel-Selfie – die Beauty überrascht ihre Community immerzu mit ihren körperbetonten Aufnahmen. Jetzt sorgte sie erneut für Schnappatmung bei ihren Fans im Internet: Sophia präsentierte sich in einem knappen Bikini am Pool!

Dass Sophia so Einiges dafür tut, um ihren Körper in Form zu halten, beweist sie einmal wieder mit einem aktuellen Schnappschuss auf Instagram. Darauf posiert die 30-Jährige in einem schwarzen Bikini vor einer traumhaften Kulisse an einem Pool. Die Besonderheit an Sophias Bademode: Die zusätzlichen Bänder an den Cups des Bikini-Tops sind ein absoluter Hingucker. Die Tochter von Simone Thomalla (55) rundete das Pool-Outfit mit einer stylishen Sonnenbrille ab und macht damit den Urlaubslook perfekt.

Für diese sexy Aufnahme bekam Sophia zahlreiche Komplimente von ihren Fans. "Du bist ein Traum", "Unglaublich und wunderschön" und auch "Du bist einfach mehr als nur eine Granate", lauteten nur ein paar der durchweg positiven Kommentare ihrer Community.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juni 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Mai 2020



