Erst vor wenigen Stunden wurde die traurige Nachricht publik: Die Schauspielerin Kelly Preston ist im Alter von 57 Jahren überraschend an Brustkrebs gestorben. Die gebürtige Hawaiianerin hinterlässt ihre beiden Kinder Ella und Benjamin, so wie ihren Ehemann John Travolta (66). 29 Jahre lang waren die beiden Hollywoodstars gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten dabei so manchen Schicksalsschlag zusammen überstanden, wie den Tod ihres Sohnes Jett. Aber wie hatte sich das Paar eigentlich kennengelernt?

Am Set von "Die Experten" – einer Komödie aus dem Jahr 1987 – verliebte sich John auf den ersten Blick in Kelly (✝57). Allerdings war die hübsche Blondine zu der Zeit noch mit Kevin Gage verheiratet. In der TV-Show Watch What Happens Live with Andy Cohen! erzählte sie 2018, dass sie in der Beziehung jedoch nicht glücklich und damals mit "der falschen Person zusammen" gewesen sei. "Aber dann habe ich ihn auf der anderen Seite der Lobby gesehen. Ich sitze dort bereit für den Drehtest und sehe John", erinnerte sich der US-Star in der Show. Noch 1987 ließ Kelly sich von Kevin scheiden und begann nur kurze Zeit später, den Grease-Darsteller zu daten. 1991 machten die beiden ihre Beziehung offiziell und gaben sich bei einer Traumhochzeit in Frankreich das Jawort.

Gegenüber Closer Weekly hatte das Duo auch das Geheimnis seiner langjährigen Ehe verraten. "Wir liegen uns wirklich sehr am Herzen, wir beschützen uns und wir halten uns immer gegenseitig auf dem Laufenden", hatten die beiden "Gotti"-Co-Stars – Kellys letztem Film – in ihrem Interview 2017 preisgegeben.

Anzeige

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella und Benjamnin beim Film Festival in Cannes 2018

Anzeige

Getty Images Kelly Preston und John Travolta bei der "Swordfish"-Premiere in L.A. im Juni 2001

Anzeige

Getty Images John Travolta und seine Frau Kelly Preston bei einem Event in Brooklyn im Juni 2018

Wusstet ihr, dass es für Kelly Liebe auf den ersten Blick war? Nein, das ist mir neu. Ja, natürlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de