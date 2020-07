Katy Perry (35) kommt beim Einkaufen von Babysachen mit ihrem Liebsten auf Touren! Die Musikerin ist aktuell hochschwanger. Sie erwartet mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) das erste gemeinsame Kind! Vor der Geburt muss die Blondine noch letzte Anschaffungen für ihre Tochter machen. Gut, dass sie mit dem Schauspieler einen erfahrenen Vater an ihrer Seite hat – Orlando hat aus seiner Beziehung mit Miranda Kerr (37) bereits einen neunjährigen Sohn. Und sein Know-how in Sachen Erstausstattung bringt Katy ganz schön in Wallung, wie sie verrät!

Beim gemeinsamen Aussuchen des Kinderwagens konnte Orlando nämlich mit seinem Wissen über die Buggys glänzen. Wie Katy im Gespräch mit Hits Radio offenbart hat, sei sie dem Fluch der Karibik-Star dankbar, dass er sie vor einem Fehlkauf bewahrt hat – und noch mehr! "Es war einfach so süß. Dieser berühmte Mann hat mir einfach gesagt: 'Ich erkläre dir, wie man das genau macht' [...] Und ich dachte mir nur so: 'Ich bin gerade so erregt'", lachte sie während des Interviews.

Selbst eine Schwangerschaft mit gewaltigem Bauch scheint Katys und Orlandos Liebesbeziehung nicht zu beeinträchtigen. Wie begeistert der 43-Jährige aktuell auch generell von seiner Liebsten ist, hat er Associated Press verraten: "Sie ist eine Naturgewalt. Es ist ziemlich beeindruckend zu sehen, wie sie zu diesem Zeitpunkt mit sich selbst umgeht. Es ist einfach alles wie gewohnt", plauderte er aus.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry bei einem virtuellen Musikfestival im Mai 2020

Getty Images Katy Perry, Schauspielerin



