Vier weitere Frauen stehen unter Verdacht, an Jeffrey Epsteins (✝66) Missbrauchsring beteiligt gewesen zu sein. Der Milliardär soll über Jahre hinweg etliche Frauen und minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Vor wenigen Tagen wurde seine mutmaßliche Komplizin, Ghislaine Maxwell (58), die ihm die jungen Mädchen zugeführt haben soll, festgenommen. Wie sich jetzt herausstellt, soll das allerdings nicht nur Maxwells Aufgabe gewesen sein: Angeblich hatte Epstein Hilfe von vier weiteren Frauen.

Wie die Zeitung Sunday Telegraph berichtet, wird jetzt auch gegen Sarah Kellen, Adriana Ross, Lesley Groff und Nadia Marcinkova ermittelt. Die vier mutmaßlichen Komplizinnen sollen im Austausch gegen finanzielle Zuwendungen junge Mädchen für Epsteins Missbrauchsring gesucht haben. Vor allem Sarah Kellen galt unter den Epstein-Opfern offenbar als "Ghislaine Maxwells Leutnant". "Sie wusste, dass diese Mädchen dorthin gebracht wurden, um immer wieder missbraucht zu werden", wirft ihr eines der mutmaßlichen Opfer vor.

Lesley Groff hat bisher alle Anschuldigungen abgestritten. Adriana Ross wollte sich noch gar nicht äußern und Nadia Marcinkova gab an, selbst eines von Epsteins Opfern gewesen zu sein, als sie im Alter von 15 Jahren in die USA kam. In einem früheren Statement gab Sarah Kellens Anwalt bekannt, dass Sarah bewusst sei, wie viel "Schmerz und Schaden Epstein angerichtet hat".

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell, ehemalige Assistentin von Jeffrey Epstein

Anzeige

Netflix Jeffrey Epstein in der Netflix-Doku "Jeffrey Epstein: Stinkreich"

Anzeige

ActionPress/Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de