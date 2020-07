Familie Wollny schwelgt in Hochzeitserinnerungen! Im Juli 2019 schlossen Sarafina (25) und ihr Partner Peter Heck (27) nach fast neun Jahren Beziehung den Bund fürs Leben – und zwar im Rahmen einer märchenhaften Zeremonie. Mittlerweile gehen die beiden schon ein ganzes Jahr als Mann und Frau durchs Leben. Und anlässlich ihres ersten Hochzeitstags macht Sarafina ihrem Peter jetzt eine süße Liebeserklärung.

"Heute vor einem Jahr haben wir 'Ja' zueinander gesagt, es war der schönste Tag in meinem Leben. Die perfekte Prinzessinnen-Hochzeit, Erinnerungen die für immer bleiben. Ich würde es genau so wieder tun", schreibt die Tochter von Elffach-Mutti Silvia Wollny (55) auf ihrem Instagram-Account. Durch all die Höhen und Tiefen, die sie als Paar gemeistert hätten, sei ihre Liebe unschlagbar. "Ich liebe dich und danke dir für alles, auf die nächsten 100 Jahre mit dir an meiner Seite", beendet sie den Post. Dazu zeigt sie ein Video mit den schönsten Momenten ihres großen Tages – unterlegt mit dem Song ihrer Schwester Estefania (18), den diese damals in der Kirche für sie gesungen hatte.

Unter dem Beitrag gratulieren auch viele Follower dem Paar zu dessen Ehejubiläum. Und natürlich widmet auch Mama Silvia ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn ein paar Worte: "Alles, alles Liebe und Gute zum ersten Hochzeitstag meine Lieben", beglückwünscht sie die zwei auf ihrem Profil.

