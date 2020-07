Wie bitte, das soll Harald Glööckler (55) sein? Der Mode-Designer mit einer Vorliebe für alles, was mit Glitzersteinchen besetzt ist, ist für sein eher extravagantes Aussehen bekannt. Die ein oder anderen Schönheitsoperation half dem Wahl-Berliner dabei, sich den Traum von einem scheinbar makellosen Gesicht erfüllen zu können. Mit einem Throwback-Pic präsentierte er seinen Fans nun, wie er noch vor seinem ersten Besuch beim Beauty-Doc aussah!

Auf Instagram teilte der 55-Jährige kürzlich eine von ihm erstellte Foto-Collage: Das linke Bild zeigt ihn vermutlich am Tag des Posts in einem Blazer mit Leo-Print, auf dem rechten sieht man ihn in seinen jungen Jahren in Leggings mit dem gleichen Muster. Dazu schrieb er: "38 Jahre später. Aber ich liebe Leoparden-Prints noch immer – manchmal. Ach übrigens, ich war der linke auf dem Foto rechts." Haralds Fans feierten ihn für diesen Beitrag. Ein Follower brachte auf den Punkt, was vermutlich viele Mitglieder seiner Community dachten: "Du siehst toll aus – damals wie heute."

Erst im Juni überraschte der Unternehmer seine Fans mit einem sehr seltenen Schnappschuss, auf dem man ihn komplett ungeschminkt sieht. Dazu schrieb er: "Wenn man frühmorgens direkt nach dem Aufstehen der nackten Wahrheit ungeschminkt ins Auge blickt." Auch für diesen Beitrag bekam er viel Zuspruch.

Getty Images Harald Glööckler in München im August 2018

Andreas Rentz / Getty Images Modedesginer Harald Glööckler

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler im Juni 2020



