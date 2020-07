Wie findet sie es, dass ihr Noch-Ehemann sich neu verlieben könnte? Vor wenigen Monaten gaben Megan Fox (34) und Brian Austin Green (47) nach zehn Jahre Ehe ihre offizielle Trennung bekannt. Seitdem soll die Transformers-Darstellerin wieder in festen Händen sein. Und auch der einstige Beverly Hills, 90210-Star turtelt mittlerweile wieder: Er wurde bereits mehrfach mit dem Model Tina Louise gesichtet. Aber was wird Megan wohl zu der Liebelei ihres Ex sagen?

Kürzlich wurde Brian zusammen mit seiner neuen Flamme bei einem romantischen Lunch-Date gesehen – und das nicht zum ersten Mal. Nun will alle Welt wissen, was seine baldige Ex-Frau darüber denkt. Laut Hollywood Life soll Megan es befürworten, wenn er sich neu verliebt: "Wenn sie selbst anfangen kann, sich zu verabreden, hat sie kein Problem damit, dass er dasselbe tut", verriet ein Insider. Vor allem wegen ihrer drei gemeinsamen Kinder hoffe die 34-Jährige, dass es ihrem Ex gut ergeht: "Sie sind Eltern und werden deshalb für immer ihr Leben teilen, sodass Megan es Brian auf keinen Fall schwer machen will – und umgekehrt", erklärte die Quelle.

Doch nicht nur Brian scheint wieder Glück in der Liebe zu haben, auch Megan dürfte superhappy mit Machine Gun Kelly (30) sein. Nachdem Kuss-Fotos der beiden aufgetaucht waren, machte der Rapper es via Twitter offiziell, indem er Zeilen aus seinem Song "Bloody Valentine" zitierte: "Ich nenne dich meine Freundin, was zum Teufel!"

Instagram / tinalouise Model Tina Louise

Instagram/meganfox Megan Fox, August 2019

Getty Images Machine Gun Kelly bei den Kids' Choice Awards 2019



