Es wirkt ernst zwischen Megan Fox (34) und Machine Gun Kelly (30)! Seit Ende Mai ist es offiziell: Die Schauspielerin und Brian Austin Green (46) haben sich getrennt – und es scheint schon einen neuen Mann in Megans Leben zu geben: Sie wird nämlich immer häufiger an der Seite des Rappers Machine Gun Kelly gesehen! Die Liebesgerüchte um die beiden scheinen sich nun zu bestätigen: Immerhin knutschten sie nun in aller Öffentlichkeit!

Paparazzi erwischten die 34-Jährige und den "Bad Things"-Interpreten am Montag zusammen in Los Angeles. Sie verließen gemeinsam eine Bar und wirkten dabei extrem vertraut: Die zwei liefen Händchen haltend gemeinsam zu einem Cabrio. Am Wagen angekommen half Machine Gun Kelly der Beauty ins Auto – und lehnte sich anschließend für einen leidenschaftlichen Kuss zu ihr rüber!

Ein Insider soll gegenüber Us Weekly verraten haben: "Megan und MGK haben sich getroffen und sind intim geworden, noch bevor die Trennung von Brian endgültig war." Der Beverly Hills, 90210-Star sei sogar davon ausgegangen, dass die "Transformers"-Darstellerin und der Musiker lediglich gute Freunde seien.

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Dezember 2012 in Beverly Hills

Getty Images Rapper Machine Gun Kelly auf der Pariser Fashion Week 2020

Getty Images "Jennifer's Body"-Star Megan Fox bei den Golden Globes, 2009



