Stand Kelly Rowland (39) bei Destiny's Child im Schatten von Beyoncé (38)? Neun Jahre hatte die beiden Sängerinnen mit der berühmten Girlband gemeinsam Erfolge gefeiert und zahlreiche Konzerthallen gefüllt, bis sich die Gruppe 2006 schließlich aufgelöst hatte. Obwohl man meinen könnte, dass die zwei Musikerinnen und ihr drittes Bandmitglied Michelle Williams (39) damals die Zeit ihres Lebens gehabt haben dürften, ist Kelly offenbar nicht besonders glücklich gewesen: Der Konkurrenzdruck mit Beyoncé hatte ihr nämlich schwer zu schaffen gemacht!

Die Jurorin der australischen Version von The Voice berichtet in einer Folge der Musikshow nun sehr offen über ihre Destiny's-Child-Erfahrungen: "Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, mit Beyoncé in einer Band zu sein? Ich habe mich mental ständig gequält." Der Grund dafür: Sie habe "ein ganzes Jahrzehnt" das Gefühl gehabt, mit ihrer Kollegin gemessen zu werden. "Ich kann dieses Kleid nicht tragen. Sie werden sagen, dass es wie für [Beyoncé] gemacht ist", habe sie sich damals ständig gesorgt.

Offenbar hat Kelly die negativen Erfahrungen inzwischen jedoch gut verarbeitet und scheint sich nicht davor zu scheuen, erneut mit Beyoncé zusammenzuarbeiten: Ein Insider plauderte Ende Juni gegenüber dem Magazin The Mirror aus, dass die beiden und Michelle über eine Destiny's-Child-Reunion nachdenken würden: "Sie haben immer gesagt, dass sie eines Tages wieder zusammenkommen würden, wenn die Zeit dafür reif ist – und es gibt keinen vergleichbaren Zeitpunkt wie jetzt."

Getty Images Destiny's Child bei den American Fashion Awards, 2000

Getty Images Destiny's Child im Januar 2001 in Washington

Getty Images Destiny's Child bei den Soul Train Lady of Soul Awards, 2001



