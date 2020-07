Die nächste Rateshow steht in den Startlöcheln! Dieses Jahr flimmerte die zweite Staffel von The Masked Singer über die Bildschirme. Der Gesangswettbewerb mit den fantasievoll maskierten Promis sorgte nicht nur für hohe Einschaltquoten, sondern gewann dieses Jahr sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Unterhaltung. Das rief die Produktionsfirma offenbar auf den Plan, eine weitere Sendung mit Rätselspaß an den Start zu bringen: Auf diese kommende Show dürfen sich Ratefüchse jetzt besonders freuen!

Laut DWDL produziere die TV-Filmproduktionsgesellschaft Brainpool eine Show, die nach einem ähnlichen Prinzip wie "The Masked Singer" funktioniere. Mit einem großen Unterschied: "Statt in phantasievolle Kostüme zu schlüpfen, geht es in der neuen Sendung darum, einer berühmten Musiklegende möglichst nahe zu kommen", heißt es in der Pressemitteilung. Im Klartext: anstatt sich in aufwendige Fantasiewesen zu verwandeln, verkleiden sich die Teilnehmer in der neuen Sendung als ein berühmter Musiker. Publikum, Fernsehzuschauer und ein dreiköpfiges Rateteam können dabei auch wieder fleißig mitraten, welcher Star sich hinter der Kostümierung verbirgt.

Noch ist unklar, ob in der neuen Sendung auch Indizien zu den jeweiligen Kandidaten preisgegeben werden. Nachdem Tom Beck (42) als Gewinner der diesjährigen Staffel hervorging, verriet er gegenüber Promiflash noch den seiner Meinung nach eindeutigsten Tipp, der ihn als Faultier enttarnt hätte. Das eingeblendete Buch "Fleisch ist mein Gemüse" sei ein ganz klarer Hinweis gewesen, da es inhaltlich sein Leben widerspiegele. "Das war meine Vergangenheit, weil ich als Alleinunterhalter und mit Band auf Schützenfesten und Hochzeiten rumgetingelt bin", verriet der 42-Jährige.

