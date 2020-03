The Masked Singer ist weiterhin auf Erfolgskurs! Vergangene Woche ging der Gesangswettbewerb mit den fantasievoll maskierten Promis in eine neue Runde. Nach der ersten Staffel hatten viele Zuschauer kritisiert, dass in der Show die Überraschungseffekte fehlen würden. Trotzdem konnte die Sendung auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Fans vor der heimischen Mattscheibe fesseln. Nach einem Spitzen-Start der ersten Folge schaffte es der Sender nun, an diesen Erfolg anzuknüpfen: Die Quoten waren in Woche zwei sogar noch besser als in der ersten Woche.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, schalteten am Dienstag 13,1 Prozent der Fernsehzuschauer ein, als der Wuschel, die Göttin und Co. die Bühne rockten. Damit war ProSieben der erfolgreichste Privatsender zur Primetime. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte sich die Sendung mit 26,9 Prozent sogar den Tagessieg. 2,65 Millionen verfolgten das TV-Spektakel. Damit konnte ein Zuwachs von einer halben Millionen Fans verbucht werden.

Damit ist also klar: Das wegen der Corona-Krise fehlende Studiopublikum scheint sich nicht negativ auf die Einschaltquoten ausgewirkt zu haben. Aufgrund der starken Ausbreitung des Virus hatten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, in dieser Woche keine Gäste zuzulassen. Es waren also nur die Kandidaten und das Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner (43), Rea Garvey (46) und Elton (48), zu sehen.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Der Roboter, Matthias Opdenhövel und der Wuschel bei "The Masked Singer"

The Masked Singer Matthias Opdenhövel mit zwei neuen "The Masked Singer"-Kostümen

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2020



