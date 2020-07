Fordert Rebel Wilson (40) hier etwa Chris (36) und Liam Hemsworth (30) heraus? Die Pitch Perfect-Darstellerin ist aktuell auf Abnehmkurs und inzwischen schon über 20 Kilo leichter. Ihren extremen Gewichtsverlust hat sie vor allem ihrem harten Training zu verdanken. In einem Video gibt die Australierin nun nicht nur preis, wie sie ihren Körper fit macht – sie macht ihren Landsmännern Chris und Liam ganz nebenbei auch eine ordentliche Ansage!

Rebel zeigt sich derzeit in einem Instagram-Clip mit einem riesigen Autoreifen. Den will sie nicht etwa an einem Fahrzeug befestigen, sondern funktioniert ihn zum Sportgerät um: Die Blondine befördert den schweren Ring über einen Hof, indem sie ihn immer wieder aufstellt und nach vorn fallen lässt. Dass das ziemlich anstrengend ist, ist deutlich an ihrem Gesichtsausdruck zu erkennen. Dennoch erreicht sie ihr Ziel und ist darauf sichtlich Stolz: Die Leinwand-Bekanntheit jubelt nicht nur am Ende des Videos – sondern prahlt auch scherzhaft in einem Kommentar zum Clip: "Passt auf Chris und Liam Hemsworth, Australiens neuester Action-Held macht sich bereit!"

Mit ihrem kessen Spruch spielt die Schauspielerin unter anderem auf Chris' Rolle als Thor in den gleichnamigen und sehr erfolgreichen Marvel-Streifen an. Für die Filme hatte sich der 36-Jährige in Bestform gebracht. Allerdings nicht wie Rebel mit einem Reifen. Er hatte sich stattdessen einen seiner damals einjährigen Zwillinge auf die Schultern gesetzt, während er sich auf dem Laufband auspowerte.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Chris Hemsworth in Hollywood, 2013

Anzeige

SIPA PRESS / Actionpress Schauspieler Chris Hemsworth in "Thor Ragnarok"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de