Katie Hopkins (45) glaubt nicht, dass Naya Riveras (33) Tod ein Unfall war! Vor einer Woche verschwand der Glee-Star spurlos bei einem Bootsausflug im Piru-See. Am vergangenen Montag dann die schreckliche Gewissheit: Die Schauspielerin ist tot. Die Behörden vor Ort gehen von einem tragischen Unfall aus. Die britische TV-Bekanntheit Katie Hopkins stimmt diesem Urteil aber nicht zu. Sie ist sich sicher: Der US-Star hat sich selbst das Leben genommen!

Die Kolumnistin hat auf Instagram ihre bizarre Theorie bezüglich Nayas Tod geteilt. In dem Post offenbart Katie, dass sie es unwahrscheinlich findet, dass die Mutter eines Sohnes ertrunken sei. Stattdessen deutet die Gesellschaftskritikerin an, dass die 33-Jährige Selbstmord beging, weil sie mit der aktuellen Lage nicht zurechtgekommen sei. "Niemand will die harte Wahrheit aussprechen. Aber für so viele junge Leute ist das Leben im Lockdown einfach unmöglich", schreibt sie in dem Post.

In der Kommentarspalte der Social-Media-Plattform erntete Katie für ihre Sicht des tragischen Ereignisses ausnahmslos harte Kritik. "Gibt es keine Grenze für deine verzweifelten Schreie nach Aufmerksamkeit? Hör auf, das Unglück anderer Leute auszunutzen, und behalte einen Funken Würde", wetterte einer der User.

Getty Images Katie Hopkins bei einer Podiumsdiskussion in Pasadena im Juli 2017

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

Getty Images Katie Hopkins auf einer Konferenz in Doncaster im September 2015



