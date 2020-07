Gibt es ein 1D-Comeback oder gibt es keins? Das ist die Frage, die sich viele Fans der beliebten Boyband zurzeit stellen. Denn die Musikgruppe bestehend aus Louis Tomlinson (28), Niall Horan (26), Liam Payne (26), Harry Styles (26) und Zayn Malik (27) feiert bald ihr zehnjähriges Bestehen! Nach monatelangen Spekulationen im Netz steht nun fest, wie das 10. Jubiläum zelebriert wird! Zwar gibt es anscheinend keine Band-Reunion, aber dafür eine besondere Webseite!

Wie der PR-Manager Simon Jones auf Twitter mitteilte, soll die Internetseite "10 Years of One Direction" am 23. Juli online gehen. Auf der Jubiläumswebseite werde ein speziell für ihre Fans gedrehtes Video zur 10-Jahres-Feier sowie interaktive Playlists zu finden sein. Der Pressesprecher verspricht, dass die Homepage eine "fesselnde und aufregende interaktive Fan-Erfahrung" bieten werde. "Die Webseite ist eine Art chronologisches Archiv mit Musikvideos, Kunstwerken, Fernsehauftritten und Infos von hinter den Kulissen", schreibt er weiterhin in einem Tweet.

Simon enthüllt zudem, dass auf YouTube ein Video veröffentlicht werden soll, das die Highlights der Bandgeschichte dokumentieren werde. "Von der Entstehung bei 'The X-Factor' bis zur Veröffentlichung ihrer Single 'History'" solle alles dabei sein.

Getty Images One Direction bei der "Die Chroniken von Narnia 3"-Premiere in London im November 2010

Getty Images One Direction bei einem Konzert in NYC im März 2012

Getty Images One Direction bei den MTV VMAs in L.A. im September 2012



