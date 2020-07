Zieht Kanye West (43) seine Kandidatur also doch noch durch? Vor knapp zwei Wochen hat der Rapper verkündet: Er will dieses Jahr zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden. Am vergangen Mittwoch gab allerdings ein Wahlhelfer des "Gold Digger"-Interpreten bekannt, dass Kanye es sich anders überlegt habe und nicht mehr Donald Trumps (74) Nachfolger werden wolle. Jetzt scheint der US-Star erneut einen Sinneswandel gehabt zu haben. Denn er hat nun Dokumente eingereicht, die ihn ganz offiziell zu einem Präsidentschaftskandidaten machen!

Laut Schriftstücken, die TMZ vorliegen, hat Kanye bei der US-Wahlkommission ein "Statement of Candidacy" (Kandidaturerklärung) eingereicht. Dieses Dokument belegt, dass er bisher mehr als 5.000 Dollar für seine Wahlkampagne ausgegeben oder eingenommen hat. Dieser Umstand hebt den Ehemann von Kim Kardashian (39) nach dem US-amerikanischen Bundeswahlkampfgesetz offiziell in den Kandidatenstatus. Auf den Papieren ist zu lesen, dass der Chartstürmer seine Partei "BDY" nennt – das soll die Abkürzung für "Birthday Party" sein.

Kanye hat außerdem Unterlagen vorgelegt, die ihn dafür qualifizieren sollen, im US-Bundesstaat Oklahoma als Kandidat auf dem Wahlzettel aufgestellt zu werden. Wie eine Umfrage eines Marktforschungsunternehmens zeigt, würden zurzeit allerdings nur zwei Prozent der US-Amerikaner für den "I Love It"-Hitmacher stimmen.

Getty Images Kanye West im Weißen Haus in Washington D.C. im Oktober 2018

Getty Images Rapper Kanye West bei der New Yorker Fashion Week, 2018

Getty Images Kanye West und Donald Trump im Oval Office in Washington



