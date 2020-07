Sylvana Wollny (28) genießt ihr Elternglück! Die Tochter von Silvia Wollny (55) ist selbst bereits seit einigen Jahren Mutter: Mit ihrem Mann Florian Köster (32) zieht sie ihre gemeinsamen Töchter Celina-Sophie Wollny (7) und Anastasia Sophie Wollny groß. Dass die 28-Jährige in ihrer Mutterrolle aufgeht, beweist sie mit regelmäßigen Schnappschüssen ihrer Kids im Netz. Jetzt begeisterte sie ihre Community mit einer Liebeserklärung an ihre Tochter Anastasia!

In ihrer Instagram-Story teilte Sylvana eine ganze Bilderserie ihres jüngsten Kindes: Die Fotos zeigen Klein-Anastasia vom Tag ihrer Geburt an bis heute. Dazu schrieb die Vollblutmami: "Meine kleine Prinzessin. Heute bist du einfach schon ein Jahr alt." Die 28-Jährige kann anscheinend gar nicht glauben, wie groß ihr Wonneproppen inzwischen schon geworden ist. Passend dazu teilte Sylvana noch ein aktuelles Foto der Kleinen, auf der sie strahlt wie ein Honigkuchenpferd. In der Bildunterschrift schwärmte Sylvana: "In einem Jahr bist du einfach so ein kleiner süßer, bildschöner Mensch geworden. Unglaublich, wie sehr man einen Menschen lieben kann."

Das war nicht das erste Mal, dass die Reality-TV-Bekanntheit ihrer Tochter Anastasia solche süßen Zeilen im Netz widmete. Im April lud sie ein Bild ihres Mädchens hoch und die Bildunterschrift hätte kaum entzückender sein können. "Meine kleine Prinzessin. Ich bin so stolz und dankbar, deine Mama sein zu dürfen", jubelte sie.

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollnys Tochter Anastasia Sophie

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny, Dezember 2019

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollnys Tochter Anastasia Sophie



