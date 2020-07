Cathy Lugner (30) macht ihrem Ärger Luft! Seit 2008 ist die Blondine nicht nur Model, sondern auch stolze Mutter einer Tochter. Im Hinblick auf die Erziehung der inzwischen zwölfjährigen Leonie muss die Ex-Frau von Baulöwe Richard Lugner (87) allerdings immer wieder Kritik einstecken. So behaupten einige Fans beispielsweise, die gelernte Altenpflegerin sei eine schlechte Mutter, weil sie sich auch schon mehrfach für den Playboy ausgezogen hat. Von diesen Äußerungen hat Cathy jetzt genug und wehrt sich!

Unter der Freizügigkeit seiner Mutter scheint Leonie keinesfalls zu leiden: "Meine Tochter ist sehr happy, geht aufs Gymnasium und hat einen 1er-Durchschnitt", verriet Cathy gegenüber RTL. Dass ihr Nachwuchs in der Schule erfolgreich durchstartet, war der einstigen Promi Big Brother-Kandidatin bereits in jungen Jahren ein großes Anliegen: "Leonie wurde schon im Alter von 3 Jahren spielerisch von mir gefördert, wie zum Beispiel in Mathematik oder Englisch", erklärte die Beauty.

Doch auch fernab vom Lernstress könnte die Beziehung zwischen Cathy und ihrer Leonie kaum besser sein: "Wir sind nicht nur Mutter und Tochter, wir sind Freundinnen. Wir erzählen uns alles und haben ein sehr entspanntes Verhältnis", schwärmte die 30-Jährige. Teilweise übernehme sogar Leonie die Aufgabe des Fotografen und knipst sexy Bilder von ihrer Mama.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner mit Tochter Leonie

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im April 2020

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im November 2019



