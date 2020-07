Hat der Skandal um ihren Vater etwas mit ihrer heimlichen Eheschließung zu tun? Nachdem Prinzessin Beatrice (31) ihre für Mai geplante Hochzeit aufgrund der aktuellen Lage hatte absagen müssen, ist sie jetzt mit Edoardo Mapelli Mozzi (36) vor den Traualtar getreten – das allerdings untypisch für Royals offenbar spontan und ohne großen Medienrummel! Einem Insider zufolge sollen die Feierlichkeiten jetzt kurzfristig stattgefunden haben, damit Queen Elizabeth II. (94) an ihnen teilhaben kann – allerdings könnte auch Prinz Andrews Strafprozess mit der Entscheidung zusammenhängen!

Der Sohn der Queen soll in den Sexhandelskandal um den verstorbenen Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein und könnte nun erneut schwer belastet werden: In US-Rechtskreisen soll es nun nämlich heißen, dass Epsteins inhaftierte Komplizin Ghislaine Maxwell (58) gegen den Prinzen aussagen wird, um ihre Gefängnisstrafe zu verkürzen. Ob Beatrice ihre Hochzeit noch vor dem Statement feiern wollte, falls ihr Vater nach der Aussage noch weiter in Verruf geraten könnte?

Andrew soll am Freitag trotz seiner aktuellen Situation bei Beatrice' Heirat nicht nur anwesend gewesen sein. Der Zeitung The Sun zufolge habe er die Braut, wie es die Tradition vorsieht, sogar zum Traualtar geführt. Insgesamt hätten mit 150 Gästen verhältnismäßig wenige Freunde den großen Tag der Prinzessin zelebriert.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice im Dezember 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im September 2019 in Burges

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice auf dem Red Carpet der Global Gift Gala, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de