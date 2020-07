Romantische Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus! Prinzessin Beatrice (31) soll heute ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (36) heimlich in einer kleinen Zeremonie mit nur 20 Gästen in London geheiratet haben. Die ursprünglich für Mai geplante, große Feier musste wegen der aktuellen Gesundheitslage abgesagt werden. Aber warum plötzlich die Eile? Angeblich soll Beatrices Großmutter Queen Elizabeth II. (94) der Grund für die schnelle Hochzeit gewesen sein!

Ein Bekannter des Ehepaares verriet gegenüber The Sun, dass die Feier diese Woche stattgefunden habe, damit auch die britische Monarchin an der Trauung ihrer Enkelin teilnehmen konnte. Denn das sei nur noch in dieser Woche möglich gewesen, da die 94-Jährige Ende des Monats zu ihrer Sommerresidenz nach Balmoral aufbricht. Dort hält sich die Queen üblicherweise zwischen August und Oktober für etwa zwölf Wochen auf. Und vermutlich hatten Beatrice und Edoardo noch unbedingt diesen Sommer heiraten wollen.

"Eine große Hochzeit kam wegen des Virus sowieso nicht in Frage", ergänzte der Insider. "Sie sind einfach wie eine normale Familie und mussten Opfer bringen, wie viele andere im ganzen Land es tun mussten. Und sie freuen sich darauf, zu gegebener Zeit ein wunderbares Fest zu feiern."

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und seine Verlobte, Prinzessin Beatrice im September 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Trooping the Colour 2020

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Prinz Harry



