Gibt es in Hollywood nun etwa zwei Singles weniger? Seit Mai geht der einstige US-Rosenkavalier Colton Underwood wieder alleine durchs Leben: Cassie Randolph und er haben sich getrennt. Jetzt scheint die Zeit allein für Ex-TV-Jungesellen aber bereits wieder vorbei zu sein: Angeblich hat er schon Dates mit einer neuen Frau – und die ist keine Unbekannte! Ist Lucy Hale (31) etwa seine Neue?

Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den US-amerikanischen Ex-Bachelor und die Pretty Little Liars-Darstellerin beim gemeinsamen Wandern. Paparazzi erwischten die zwei am Pasea Miramar Wanderweg in Los Angeles – und auf den Bildern fällt eines auf: Die beiden wirken nicht nur verschwitzt – dazu kommt, dass Lucy und Colton weder Masken tragen noch einen Meter Sicherheitsabstand voneinander halten. Na, wenn das nicht bedeutet, dass die beiden sich schon öfter getroffen haben!

Tatsächlich plauderte eine Quelle dem Portal gegenüber aus, dass das Duo sich häufig sehe: Die letzten Wochen seien sie regelmäßig auf "lockere Wander-Dates" gegangen. Besonders interessant: Lucy hatte bereits 2018 von Colton geschwärmt und ihn als netten Kerl bezeichnet! Ihre letzte längere Beziehung ist schon drei Jahre her.

Getty Images Colton Underwood, Ex-US-Bachelor

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Getty Images Colton Underwood, TV-Star



