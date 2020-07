Hat er wirklich die Hochzeit seiner Cousine verpasst? Am vergangenen Freitag gaben sich Prinzessin Beatrice (31) und ihr Liebster Edoardo Mapelli Mozzi (36) zunächst ganz still und heimlich das Jawort. Mittlerweile sickerten jedoch immer mehr Details über die Trauung an die Öffentlichkeit: Von den ersten Fotos bis hin zur Gästeliste der Feier. Doch einige enge Familienmitglieder sollen gefehlt haben – und zwar Prinz William (38) und seine Frau Herzogin Kate (38)!

Wie das Online-Magazin Town & Country berichtete, soll zunächst nicht klar gewesen sein, ob der älteste Sohn von Prinz Charles (71) mit seiner Ehefrau und seinen Kindern anwesend war. "Aber nach einer kürzlichen Erklärung ist es wahrscheinlich, dass Will, Kate und ihre Kinder nicht dort waren", hieß es in dem Artikel. Nachdem die Hochzeit zunächst verschoben werden musste, beschlossen Beatrice und ihr frisch Angetrauter, diese dann nur im engsten Kreis ihrer Familie zu feiern. Aufgrund der aktuellen Lage mussten sie nämlich die Richtlinien der Regierung einhalten: Demnach durften offiziell nur 20 Personen an der Zeremonie teilnehmen – wie der Palast mitteilte, sollen es letztlich sogar noch weniger Gäste gewesen sein.

Auch Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und Klein-Archie (1) waren nicht bei der Hochzeit dabei, ebenso wie Charles und seine Camilla (73). Diese wünschten ihrer Nichte aber via Social Media alles Gute. Wer jedoch auf gar keinen Fall fehlen durfte, war Queen Elizabeth II. (94) zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip (99).

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2020



